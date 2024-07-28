Перекрытый центр, досмотр как в аэропорту: "Телеграф" выяснил как охраняют Олимпиаду

Игры проходят при беспрецедентных мерах безопасности

В Париже набирает обороты Олимпиада-2024, где за медали борется и сборная Украины. Главное спортивное событие года уже вызывает не только бурю радостных эмоций болельщиков со всего мира, но и повальное раздражение у парижан и гостей города. Особенно тех, кто, мягко говоря, далек от спорта.

Горожане искренне не понимают почему перекрыт весь цент города, нарушен их привычный уклад жизни и искренне возмущаются этим. Между тем, меры абсолютно оправданы — стоит только оглянуться вокруг и вспомнить в каком современном мире мы живем. "Телеграф" был свидетелем мер, которые предпринимают полиция и службы безопасности для того, чтобы Игры прошли в штатном режиме.

Немое удивление

Накануне, 26 июля, в Париже состоялась торжественная церемония открытия Игр. И весь центр Парижа буквально "стоял на ушах". Нет, никто не ограничивал свободу перемещения по улицам обычных граждан, за исключением пары исторических объектов, но транспортная система была практически парализована. На моих глазах мадам в преклонном возрасте подошла к переходу, в котором расположена станция метро, у площади Конкорд (Согласия), но переход был наглухо закрыт. Раскинутые руки и немое удивление были самой мягкой реакцией. Подходившие вслед за ней люди громко высказывали свое возмущение, но достучаться до кого-то было нереально. Снующие туда-сюда в огромном количестве полицейские вежливо улыбались, но также разводили руки и всем своим видом показывали, что в ближайшие часы ничего не изменится.

Между тем, такие меры безопасности на центральной площади столицы Игр, скорее исключение, нежели правило. Ведь в Париже впервые в истории церемония открытия прошла не на арене, в данном случае — "Стад де Франс", главном стадионе французского спорта, а в самом центре города, на площади напротив Эйфелевой башни и на реке Сене, где проходил парад спортсменов. Атлеты проплывали на лодках своих национальных команд, а на набережной шло представление — театрализованные номера сменялись песнями Леди Гаги и других мировых звезд.

Стоит отметить что даже зрители на центральной трибуне, прямо напротив Эйфелевой башни, видели лишь небольшую часть церемонии вживую — речи президента Франции Эммануэля Макрона и руководителя МОК Томаса Баха и небольшую часть эстафеты олимпийского огня. Все остальное транслировалось на огромных экранах сверху, над трибунами.

Ловушка для зрителей и туристов

В итоге, из--за столь масштабной территории, на которой проходила Церемония открытия — около шести километров вдоль Сены, в центре города были закрыты 12 станций метро. Также повсюду были перекрыты улицы для проезда транспорта, кроме официальных делегаций и олимпийского спецтранспорта. Были перекрыты дороги вокруг Триумфальной арки, все центральные площади и проспекты, а также дороги вдоль Сены.

Сказать, что центр города был полностью парализован — не сказать ничего. Люди, случайно оказавшиеся в момент Церемонии открытия Олимпиады в центре французской столицы, попали в настоящую ловушку. Идти к ближайшей работающей станции метро приходилось несколько километров. А волонтеры далеко не всегда могли помочь дельными советами. И если зрители Церемонии открытия морально были готовы к предстоящим трудностям, то праздно гуляющие туристы, особенно, те, кто не интересуются спортом и понятия не имеют о каком-то открытии какой-то Олимпиады, были буквально застигнуты врасплох. Благо, сама церемония продлилась лишь несколько часов и ближе к ночи основные локации в центре города приобрели свой привычный вид. Разве что, за исключением окрестностей Эйфелевой башни, где построены несколько временных арен и пройдут соревнования по пляжному волейболу и ряду других видов спорта.

Металлодетектор и багажная лента

А уже на следующий день, в субботу, 27 июля, в Париже продолжилась программа Игр. Если предварительные соревнований по футболу, гандболу, регби-7 и стрельбе из лука начались еще в среду-четверг, то в субботу открылись многие другие объекты. И теперь уже не повезло тем парижанам, которые живут возле спортивных арен. Меры безопасности — стандартные, но жесткие. Что называется "и мужа не проскочит". И это неудивительно — ведь любое спортивное мероприятие в любой момент может посетить вывсокий спортивный чиновник или лидер государства, заглянувший в дни Игр в Париж.

Собственно, сам досмотр чем-то напоминает процедуру прохода в аэропорт. За 200-300 метров до каждого объекта начинается "периметр безопасности". Он включает в себя багажную ленту, куда каждый должен поместить свои вещи и верхнюю одежду, металлодетектор, через который нужно обязательно пройти и последняя "мелочь" — металлоискатель. Вас попросят поднять руки и вежливо но настойчиво проведут прибором вдоль всего теля сверху донизу впереди, сзади и по бокам.

Что примечательно, процедуру досмотра проходят абсолютно все — от рядового зрителя и аккредитованного журналиста до спортсмена, тренера, судьи и даже VIP-персон. Все делается в рамках общей безопасности столь крупного соревнования, как Олимпийские игры.

Неудобства для болельщиков

Все это вызывает естественные неудобства для болельщиков. Им приходится слишком заранее приходить на выбранный матч, долго ждать в очереди, проходить процедуру (до 5-10 минут). "Телеграф" в субботу утром оказался в районе легендарной теннисной арены "Ролан Гаррос" и застал огромные очереди из болельщиков. Очередь шла медленно, а фанаты Джоковича, Свентек и прочих звезд мирового тенниса все прибывали…

Впрочем, потраченное время стоит того. Около часа ожидания в очереди, зато после ты попадаешь в периметр безопасности, где практически исключены инциденты, а ты погружаешься в мир любимой игры. В частности, на кортах Ролан Гаррос и в женском, и в мужском турнирах играют практически все сильнейшие — Джокович, Надаль, Свентек… Стоит потерпеть, ради своей же собственной безопасности и снижения вероятности инцидентов до минимума.

Праздник большого спорта в Париже набирает обороты. Олимпиада уже дарит первые сенсации и называет имена первых чемпионов.