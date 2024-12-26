Легенда НХЛ проігнорував пропозицію наступного президента США

Обраний президент США Дональд Трамп запропонував легендарному канадському хокеїсту Вейну Грецкі балотуватися на посаду прем’єр-міністра Канади. При цьому Трамп уточнив, що ця посада незабаром називатиметься "губернатором Канади".

Відповідний коментар Трамп розмістив у соцмережі. Знаменитий хокеїст, зважаючи на все, відповів відмовою.

"Я сказав: "Вейн, чому б тобі не балотуватися на посаду прем’єр-міністра Канади, який скоро буде відомий як губернатор Канади. Ти легко переможеш, тобі навіть не довелося б вести передвиборчу кампанію". Він не зацікавився, але я вважаю, що канадський народ має розпочати процедуру драфту Вейна Грецкі. Цікаво буде подивитися на це", — написав Трамп.

Зазначимо, Грецкі має українське коріння. На початку 20 століття дід Вейна Терентій Грецький іммігрував до Канади з Берестейщини, яка на той момент була територією України (зараз Білорусь). У Канаді він одружився з уродженкою Тернопільської області (на той момент була частиною Польщі) Марією Годенецькою. У сім’ї спілкувалися українською мовою. Вейн сам розповідав, що в дитинстві розмовляв із бабусею українською.

Зазначимо, російська пропаганда також націлена на Грецкі у зв’язку з гонкою бомбардирів у НХЛ. Річ у тому, що російський хокеїст-путініст Олександр Овечкін близький до того, щоб побити рекорд "Великого" (894 шайби в регулярних сезонах). На цей час на рахунку росіянина 868 шайб.

Нагадаємо, легендарний чеський хокеїст, олімпійський чемпіон та дворазовий володар Кубка Стенлі Домінік Гашек вимагає від НХЛ величезну компенсацію для України через участь росіян у лізі. "Домінатор" вважає, що таким чином ліга прославляє "російський мир". У РФ у відповідь ображають Гашека.