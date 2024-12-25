Син російського олігарха зганьбився, оголосивши війну Міккі Маусу

Хокейний фахівець поміркував на тему кумирів маленьких росіян

Перший віцепрезидент Федерації хокею Росії (ФХР), головний тренер СКА та син російського олігарха Бориса Ротенберга Роман вкотре став посміховиськом у мережі. Наставник пітерського клубу славиться своїми абсурдними заявами.

Цього разу Роман рішуче виступив проти діснеївських персонажів — Міккі Мауса та Дональда Дака. Про це повідомляє "Матч ТВ".

– Якось ви сказали, що нам не потрібні Міккі Маус та Дональд Дак, а потрібні Чебурашка та Дід Мороз із Великого Устюга. Що ви вкладали у ці слова?

– Ми завжди маємо пишатися традиціями нашої великої країни. Ми всі виросли на цих мультиках, на їхніх героях. Ми не виросли на Міккі Маусі, нашим кумиром не був Дональд Дак. Ми в дитинстві росли на прикладі Чебурашки, крокодила Гени та інших казкових персонажів.

Ми повинні завжди пам’ятати та поважати саме нашу історію. Нам не потрібна чужа культура. І вся міжнародна ситуація пішла на користь усім нам.

Ми стали більше цінувати рідну культуру, мандрувати нашою країною. Я не жартую, коли кажу, що краще провести новорічні свята в Новосибірську, ніж десь за кордоном, — заявив Ротенберг.

У мережі лише посміялися зі слів Ротенберга.

Раніше Ротенберг став посміховиськом у мережі, заявивши, що його не відзначили в Росії через дискримінацію за національною ознакою. До речі, нещодавно глава Кремля Путін зайшов у гості до команди Романа.