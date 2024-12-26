Легенда НХЛ проигнорировал предложение следующего президента США

Избранный президент США Дональд Трамп предложил легендарному канадскому хоккеисту Уэйну Гретцки баллотироваться на пост премьер‑министра Канады. При этом Трамп уточнил, что данный пост вскоре будет называться "губернатором Канады".

Соответствующий комментарий Трамп разместил в соцсети. Знаменитый хоккеист, судя по всему, ответил отказом.

"Я сказал: "Уэйн, почему бы тебе не баллотироваться на пост премьер‑министра Канады, который скоро будет известен как губернатор Канады. Ты легко победишь, тебе даже не пришлось бы вести предвыборную кампанию". Он не заинтересовался, но я считаю, что канадский народ должен начать процедуру драфта Уэйна Гретцки. Интересно будет посмотреть на это", — написал Трамп.

Отметим, Гретцки имеет украинские корни. В начале 20 века дед Уэйна Терентий Грецкий иммигрировал в Канаду из Берестейщины, которая на тот момент была территорией Украины (сейчас — Беларусь). В Канаде он женился на уроженке Тернопольской области (на тот момент была частью Польши) Марии Годенецкой. В семье общались на украинском языке. Уэйн сам рассказывал, что в детстве разговаривал с бабушкой на украинском.

Отметим, российская пропаганда также нацелена на Гретцки в связи с гонкой бомбардиров в НХЛ. Дело в том, что российский хоккеист-путинист Александр Овечкин близок к тому, чтобы побить рекорд "Великого" (894 шайб в регулярных сезонах). На данный момент на счету россиянина 868 шайб.

Напомним, легендарный чешский хоккеист, олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек требует от НХЛ огромную компенсацию для Украины из-за участия россиян в лиге. "Доминатор" считает, что таким образом лига прославляет "русский мир". В РФ в ответ оскорбляют Гашека.