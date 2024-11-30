Весь світ побачив приниження Путіна: у Росії знову заговорили про "перемогу" після конфузу у Казахстані

Хокейний тренер прислуговує Кремлю

Колишній тренер збірної України з хокею та низки клубів КХЛ Андрій Назаров вкотре закликав росіян згуртуватися навколо президента РФ Володимира Путіна. Цього разу Назаров назвав ОДКБ дуже дружною родиною.

Відповідний коментар Назарова наводить "Чемпіонат". Андрій назвав успішним візит Путіна до Казахстану, хоча у мережі йому заперечили.

"Ми живемо в непростий час, але весь світ бачив, як грандіозно зустрічали нашого президента в Казахстані під час його офіційного візиту до цієї країни. Це говорить про те, що ОДКБ – велика і дуже дружна сім’я.

Усім нам потрібно продовжувати гуртуватися навколо національного лідера. Перемога буде за нами", – сказав Назаров.

Андрій Назаров

Користувачі зазначили, що Путіна принизили у Казахстані, зустрівши главу Кремля українським прапором. У мережі також жартують про падіння рубля.

Нагадаємо, перший віцепрезидент Федерації хокею Росії (ФХР), головний тренер СКА та син російського олігарха Бориса Ротенберга Роман, коментуючи від’їзд молодих російських хокеїстів за океан, заявив, що в Росії краще, ніж у США. До слова, наставник пітерського клубу славиться своїми абсурдними заявами.