Внук пошел по стопам деда, а внучка стала жгучей красоткой: как выглядят наследники Лобановского (фото)

Знаменитый футбольный тренер успел понянчить внуков, но так и не увидел, как они повзрослели

В понедельник, 6 января, легендарному украинскому футболисту и тренеру Валерию Лобановскому исполнилось бы 86 лет. "Полковника" не стало 13 мая 2002 года.

У Мэтра и его жены Аделаиды, которая умерла в 2020 году, осталась дочь и внуки. "Телеграф" рассказывает о судьбе наследников великого футбольного тренера.

Дочь Лобановского Светлана ведет непубличную жизнь, но регулярно посещает мероприятия, связанные с почтением памяти ее отца. Она отучилась на преподавателя-филолога, а также ведет семейный бизнес.

Светлана Лобановская

Внук легенды Богдан отучился в университете физкультуры и даже поработал детским тренером. А в 2021 году получил работу в структуре "Динамо". Начал он с должности менеджера по работе с болельщиками, аналитика CRM-системы.

Юные внкуки Лобановского с бабушкой Адой (по центру)

Светлана Лобановская с сыном Богданом

Внучка легенды Ксения активно путешествует и ведет личный блог в Instagram, где нередко публикует горячие снимки. Из-за этого девушку даже критиковали.

Напомним, Лобановский возглавлял "Динамо" в 1973-1982, 1984-1990 и 1996-2002 гг. и привел киевскую команду к восьми победам в чемпионате СССР и шести – в Кубке СССР, пяти титулам чемпионов Украины и трех – обладателей Кубка Украины. Кроме того, под руководством Лобановского "Динамо" дважды стало обладателем Кубка кубков (1975, 1986) и торжествовало в Суперкубке УЕФА (1975).

Ранее сообщалось, что издание 90min выбрало 50 лучших тренеров в истории футбола. В этом списке Валерий Лобановский занял 24-е место. К слову, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в России заметно поменялась риторика в адрес знаменитого украинца.