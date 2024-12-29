Мудрика допінгом "заразила" корова? Спортивний лікар оцінив версію

У мережі з’являються нові версії про те, як допінг міг потрапити в організм футболіста

Вінгера "Челсі" та збірної України Михайла Мудрика тимчасово відсторонили від футболу через допінг-скандал. У мережі з’явилася нова версія потрапляння забороненої речовини в організм спортсмена.

Журналіст Ігор Бурбас на YouTube-каналі BurBuzz повідомив, що у таборі збірної України Мудрику в коліно зробили ін’єкцію у вигляді стовбурових клітин корови. Спортивний лікар Дмитро Бабелюк на своєму telegram-каналі прокоментував цю версію.

Згідно з джерелами Бурбаса, ін’єкцію Мудрику проводив хорватський фізіотерапевт збірної України Іван Поробія. А в корові, у якої вилучили стовбурові клітини для ін’єкції, міг бути мельдоній.

Бабелюк вважає версію з коровою малоймовірною.

"Стовбурові клітини – це давно відома і поширена в Європі і світі процедура, яку почали активно використовувати задовго до України. Правда, беруться ці стовбурові клітини з тканин самого пацієнта – жиру, кісткового мозку чи крові – для уникнення імунної реакції відторгнення на кров іншого пацієнта. Про те, щоб брати це від тварин взагалі мови поки не йде у сучасному світі, адже це є небезпечно та не доведено, плюс власні клітини справляються.

Про неймовірний сценарій зараження корови мельдонієм, з якої взяли клітини, щоб ввести Мудрику в коліно навіть думати відмовляюся, бо такі препарати проходять хоча б якесь мінімальне очищення, сертифікування і підготовку перед тим як бути введеними.

Звичайно ж не можна виключати будь-який сценарій, але ця версія звучить надто фантастично і з великою кількістю логічних прогалин", – написав Бабелюк.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, Мудрик провалив допінг-тест на мельдоній. Ця речовина, яка була заборонена у 2016 році, популярна у РФ, проте в її ефективність вірять далеко не всі. Напередодні "Челсі" і сам футболіст виступили із заявами. Пізніше за Мішу заступилася мама. Михайлу загрожує до 4 років дискваліфікації.