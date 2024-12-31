Відома українська спортсменка стане мамою (фото)

Спортсменка поділилася гарною новиною у соцмережах

Українська легкоатлетка, бронзова призерка Олімпійських ігор у стрибках у висоту Ірина Геращенко повідомила, що стане мамою. 2024 року Ірина стала третьою на Олімпіаді в Парижі.

Відповідну публікацію Ірина розмістила на своїй сторінці в Instagram. Спортсменка також показала кілька фото з чоловіком та знімком УЗД вагітності.

"2024. Дякую за втілення всіх наших цілей, мрій та планів. Ми вірили в тебе, а ти повірив у нас. Ми працювали, а ти допомагав. Ми тобі безмежно вдячні.

2025 рік, чекаємо на тебе всім серцем і готові до нових, прекрасних емоцій та вражень", — написала Геращенко.

Ірина Геращенко та Сергій Спільняк

До слова, Геращенко одружилася з легкоатлетом Сергієм Спільняком у серпні 2019 року. Сергій також спеціалізується на стрибках у висоту.

Раніше повідомлялося, що українська каратистка та олімпійська призерка Анжеліка Терлюга вперше стала мамою. Срібна медалістка Ігор-2020 народила дівчинку, яку назвали Ніколь.

Нагадаємо, президент київського "Динамо" Ігор Суркіс став дідом. Його дочка Яна народила сина Олександра від футболіста Біло-Синіх Крістіана Біловара. Новоспечений дідусь уже встиг понянчити онука.