Відома українська гімнастка завершила кар’єру у 22 роки (фото)

Українка 18 років віддала спорту

Іменита спортсменка, фіналістка двох Олімпіад Марія Височанська повідомила про завершення кар’єри. Напередодні попрощалася із професійним спортом українська гімнастка Влада Нікольченко.

Про своє рішення Марія написала на своїй сторінці в Instagram. Дівчина подякувала своїй мамі та тренерам за 18 років у спорті.

"Мені не вистачить і 1000 сторінок, щоб розповісти про всі 18 років мене у спорті. Написала цей пост, тому що тільки зараз починаю відчувати, що готова вам сказати дуже важливі слова для мене. Я закінчую свою спортивну кар'єру, і ви більше не побачите мене на килимі.

Коли мені було 4 роки, я навіть не могла припустити, що пройду такий шлях у гімнастиці, і в 14 теж. Що буду чемпіонкою Європи, призером чемпіонату світу, фіналісткою двох Олімпіад, нестиму олімпійський вогонь і бути капітаном команди", — написала Височанська.

Як виглядає Марія Височанська

Марія Височанська

Височанська виступала у групових вправах. Марія двічі брала "золото" на чемпіонаті Європи, двічі ставала срібною призеркою і двічі вигравала бронзу на цьому рівні. Крім того, вона ставала третьою на чемпіонаті світу. 2024 року Височанська взяла участь в естафеті олімпійського вогню.

Раніше бронзова призерка Олімпіади-2016 з художньої гімнастики Ганна Різатдінова розповіла, як у Росії використовують гімнасток після того, як у них закінчується "термін придатності". За "борделем" нібито стежить головний тренер збірної РФ з художньої гімнастики Ірина Вінер, яка звела Аліну Кабаєву із главою Кремля Володимиром Путіним.