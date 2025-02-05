Українські футболісти принизили російський прапор у Туреччині (відео)

Російський прапор прибрали з очей українських футболістів та тренерів

Футбольний клуб "Олександрія" проводить навчально-тренувальний збір у Туреччині. Перед контрольною грою проти данської "Фредерісії" українські футболісти помітили поблизу поля російський триколор.

Відповідне відео опублікував у сторіс в Instagram футбольний агент Олександр Панков. Футболісти хотіли зняти прапор РФ самостійно, але в результаті сторона, яка приймала команди, без проблем прибрала російський триколор.

До речі, замість прапора РФ організатори гри підняли український стяг. Відомий український футболіст Дмитро Чигринський на відео назвав прапор РФ "собачим". Додамо, що Чигринський перебуває в таборі "Олександрії" як тренер-стажер. Центрбек хоче набути першого тренерського досвіду, спостерігаючи за роботою наставників "Олександрії".

"Олександрія" за підсумками першої частини Української прем’єр-ліги 2024/25 посідає друге місце у першості, відстаючи від "Динамо" на 5 очок.

Раніше повідомлялося, що у матчі 17-го туру УПЛ "Олександрія" — ЛНЗ стався страшний інцидент. Додамо, що "Олександрія" зробила головний камбек року в українському футболі, обігравши "Шахтар".