Легенда "Динамо" поскаржився на пенсії у Росії

Футболіст провів усю ігрову кар’єру у київському клубі

Легендарний футболіст київського "Динамо", заслужений тренер СРСР Анатолій Бишовець розповів про складну ситуацію для звичайних пенсіонерів у Росії. Уродженець Києва публічно не виступав проти війни в Україні, закликаючи повернути всіх російських спортсменів на міжнародну арену.

Відповідний коментар Бишовця наводить sport24.ru. За словами Анатолія, зростання пенсії у РФ не встигає за цінами.

"Якщо пенсії й підіймаються, то ситуація все одно досить складна. Тут і прожитковий мінімум, тут і ціни. Думаю, не настільки все у нас, щоб говорити, що така країна не має можливості підтримати більшість людей. Народ би це оцінив.

У мене була пенсія 25 тисяч рублів, але зараз вона трохи зросла, але не настільки, щоб сказати, що це якість. Все це не відповідає сьогоднішнім цінам, які звісно виросли набагато. Така пенсія нічого не компенсує. Це проблеми для тих, хто одержує пенсію від 12 до 15 тисяч.

Думаю, сьогодні милостиня більша, ніж ті зарплати та пенсії, які отримують певні категорії людей”, — заявив Бишовець.

У мережі присоромили Бишовця за провладну позицію. Користувачі зазначили, що всі, хто підтримує Путіна, не повинні скаржитися на пенсії.

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. Через міжнародний бан росіянам складно знайти суперника. Наприклад, збірна Пакистану в останній момент відмовилася грати з РФ.