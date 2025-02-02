Дружина футболіста збірної України повторила пікантний кадр із "Основного інстинкту" (фото)

Дівчина відпочиває в Дубаї (ОАЕ)

Дружина захисника "Шахтаря" та збірної України Юхима Коноплі Анастасія продовжує радувати підписників гарячими фото. Напередодні Гірники зіграли свій останній матч у єврокубках сезону 2024/25.

Відповідні знімки Анастасія опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Вона одягла біле плаття для фотосесії.

"Пані Анастасія", — підписала фото Конопля.

Анастасія Конопля

Цікаво, що Анастасія на деяких знімках позувала, схрестивши ноги. Так дівчина повторила знаменитий кадр із Шерон Стоун із фільму "Основний інстинкт".

Шерон Стоун в "Основному інстинкті"

Зазначимо, Юхим одружився з Анастасією у березні 2022 року. Пара виховує доньку Анну-Аврору, яка народилася у грудні того ж року.

Юхим Конопля із сім’єю

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи у першій групі дивізіону B Ліги націй. За підсумками 6 турів українці посіли друге місце у квартеті. Конопля взяв участь у 5 матчах цього циклу. Тепер на Синьо-жовтих чекає поєдинок плей-оф проти Бельгії.

У першому турі Албанія обіграла Синьо-жовтих із рахунком 2:1. Потім підопічні Сергія Реброва примудрилися програти Чехії (2:3). У 3-му турі наша команда здобула перемогу над Грузією (1:0), а в 4-му зіграла внічию з чехами (1:1). У 5-му турі українці не зуміли обіграти Грузію (1:1). В останній грі групового етапу збірна України обіграла Албанію (2:1).