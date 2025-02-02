Український футболіст відзначився благородним вчинком у новому клубі (відео)

Гравець блискуче дебютував у Англії

Захисник "Плімуту" та збірної України Максим Таловєров отримав нагороду "найкращий гравець матчу", але віддав її одноклубнику. До слова, центрбек перейшов до англійського клубу 31 січня і став рекордним трансфером в історії команди.

Про це футболіст розповів Legioners Ua. Напередодні "Плімут" обіграв "Вест Бромвіч" (2:1) у Чемпіоншипі (другий за силою дивізіон в Англії).

"По завершенні поєдинку я почув, що на стадіоні повідомили про те, що мене визнали найкращим гравцем матчу, а згодом вручили нагороду.

Я одразу ж прийняв рішення – передати її нападникові команди Раяну Харді, який вийшов на заміну та забив два голи. Вважаю, що він заслужив отримати цю нагороду не менше за мене.

Це була моя дебютна гра за "Плімут", я робитиму все можливе для того, щоб отримати ще одну статуетку і залишити її собі", — сказав Таловєров.

Відеоогляд матчу "Плімут" — "Вест Бромвіч"

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи у першій групі дивізіону B Ліги націй. За підсумками 6 турів українці посіли друге місце у квартеті. Тепер на Синьо-жовтих чекає поєдинок плей-оф проти Бельгії.

Зазначимо, у першому турі Албанія обіграла Синьо-жовтих із рахунком 2:1. Потім підопічні Сергія Реброва примудрилися програти Чехії (2:3). У 3-му турі наша команда здобула перемогу над Грузією (1:0), а в 4-му зіграла внічию з чехами (1:1). У 5-му турі українці не зуміли обіграти Грузію (1:1), а в 6-му перемогли албанців (2:1). Таловєров взяв участь у 3 матчах із шести.