В Україні футболіст знепритомнів під час матчу, допомога гравцеві викликала подив у лікаря (відео)

Гравець сам зумів залишити поле

Спортивний лікар Дмитро Бабелюк прокоментував страшний епізод у матчі 17-го туру УПЛ "Олександрія" — ЛНЗ. Під час гри захисник черкаського клубу Олександр Каплієнко сів на газон, після чого у нього стався напад.

Відповідний коментар Бабелюк розмістив на своєму телеграм-каналі. За словами лікаря, хавбек "Олександрії" Кирило Ковалець діяв неправильно, надаючи першу допомогу колезі.

"Першим на допомогу прибіг Кирило Ковалець, який (УВАГА) намагався ловити язик Каплієнка під час судом. Як підсумок, у Каплієнка розбита губа, в Ковальця покусані пальці, а гравець і так прийшов до себе, як і повинно було бути.

Я не втомлюся повторювати, що при втратах свідомості чи епілептичних нападах КАТЕГОРИЧНО НЕ МОЖНА лізти до рота потерпілого. Його достатньо повернути на бік і очікувати кінця судом.

Тим не менше респект Ковальцю за реакцію і бажання бути корисним, але, на жаль, брак освіти і досвіду тренінгів дається взнаки. У 2024 році у нашому футболі ми продовжуємо калічити людей без свідомості і самих себе, уявляючи, що допомагаємо.

Було б круто, якби клуби частіше проводили обовʼязкові тренінги з першої допомоги для свого стаффу і гравців", — написав Бабелюк.

Момент із падінням Каплієнко

У ЛНЗ прокоментували стан Каплієнка. Пресслужба клубу в Instagram повідомила, що футболіст вирушив на обстеження.

Відеоогляд матчу "Олександрія" — ЛНЗ

Раніше у ЛНЗ пролунав скандал. Тренер з фізпідготовки звинуватив керівництво клубу у шантажі мобілізацією. У черкаській команді назвали слова тренера брехнею.