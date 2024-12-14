В Україні футболіст знепритомнів під час матчу, допомога гравцеві викликала подив у лікаря (відео)
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Гравець сам зумів залишити поле
Спортивний лікар Дмитро Бабелюк прокоментував страшний епізод у матчі 17-го туру УПЛ "Олександрія" — ЛНЗ. Під час гри захисник черкаського клубу Олександр Каплієнко сів на газон, після чого у нього стався напад.
Відповідний коментар Бабелюк розмістив на своєму телеграм-каналі. За словами лікаря, хавбек "Олександрії" Кирило Ковалець діяв неправильно, надаючи першу допомогу колезі.
"Першим на допомогу прибіг Кирило Ковалець, який (УВАГА) намагався ловити язик Каплієнка під час судом. Як підсумок, у Каплієнка розбита губа, в Ковальця покусані пальці, а гравець і так прийшов до себе, як і повинно було бути.
Я не втомлюся повторювати, що при втратах свідомості чи епілептичних нападах КАТЕГОРИЧНО НЕ МОЖНА лізти до рота потерпілого. Його достатньо повернути на бік і очікувати кінця судом.
Тим не менше респект Ковальцю за реакцію і бажання бути корисним, але, на жаль, брак освіти і досвіду тренінгів дається взнаки. У 2024 році у нашому футболі ми продовжуємо калічити людей без свідомості і самих себе, уявляючи, що допомагаємо.
Було б круто, якби клуби частіше проводили обовʼязкові тренінги з першої допомоги для свого стаффу і гравців", — написав Бабелюк.
У ЛНЗ прокоментували стан Каплієнка. Пресслужба клубу в Instagram повідомила, що футболіст вирушив на обстеження.
Раніше у ЛНЗ пролунав скандал. Тренер з фізпідготовки звинуватив керівництво клубу у шантажі мобілізацією. У черкаській команді назвали слова тренера брехнею.