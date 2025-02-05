Украинские футболисты унизили российский флаг в Турции (видео)

Российский флаг убрали с глаз украинских футболистов и тренеров

Футбольный клуб "Александрия" проводит учебно-тренировочный сбор в Турции. Перед контрольной игрой против датской "Фредерисии" украинские футболисты заметили вблизи поля российский триколор.

Соответствующее видео опубликовал в сторис в Instagram футбольный агент Александр Панков. Футболисты хотели снять флаг РФ самостоятельно, но в итоге принимающая сторона без проблем убрала российский триколор.

К слову, вместо флага РФ организаторы игры подняли украинский стяг. Известный украинский футболист Дмитрий Чигринский на видео назвал флаг РФ "собачим". Добавим, что Чигринский находится в лагере "Александрии" в качестве тренера-стажера. Центрбек хочет приобрести первый тренерский опыт, наблюдая за работой наставников "Александрии".

"Александрия" по итогам первой части Украинской премьер-лиги 2024/25 занимает второе место в первенстве, отставая от "Динамо" на 5 очков.

Ранее сообщалось, что в матче 17-го тура УПЛ "Александрия" — ЛНЗ произошел страшный инцидент. Добавим, что "Александрия" сделала главный камбэк года в украинском футболе, обыграв "Шахтер".