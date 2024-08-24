Ротань-стайл переміг "Шахтар": Гірники примудрилися програти, ведучи у 2 м’ячі (відео)

Український гранд повалений командою Руслана Ротаня

У суботу, 24 серпня, "Олександрія" приймала "Шахтар" у матчі 4-го туру Української прем’єр-ліги (УПЛ). Напередодні Гірники потрапили у скандал через спірне рішення арбітра в матчі з "Лівим берегом" (1:0).

Зустріч, що проходила в Олександрії на стадіоні "Ніка", завершилася з рахунком 4:3 на користь "Олександрії". Про це повідомляє "Телеграф".

За "Шахтар" голами відзначилися Дмитро Криськів, Артем Шабанов (автогол) та Педріньо. А за господарів забивали Олександр Філіппов (хет-трик) та Іван Калюжний, гол якого безперечно претендуватиме на звання найкращого за підсумками цього туру. При цьому "Олександрія" здобула вольову перемогу, відігравшись із 0:2.

Повний відеоогляд матчу буде доступний пізніше.

Цей результат підняв "Олександрію" на перше місце у турнірній таблиці УПЛ (9 очок), "Шахтар" — поки що другий (6 очок).

Раніше бразильський хавбек "Шахтаря" Педріньйо прокоментував можливе отримання українського громадянства, якщо така пропозиція надійде від Української асоціації футболу (УАФ). Напередодні лідер Гірників Георгій Судаков публічно попросив керівництво донецького клубу про трансфер.