Відомий український футболіст опинився у машині з наркотиками (відео)

Гравець уже відреагував на скандальну публікацію

В Ужгороді (Закарпатська область) поліція затримала автомобіль із підозрюваним у наркоторгівлі Олегом Вагнером. У машині також був знаменитий ексфутболіст "Карпат" Михайло Кополовець.

Про це повідомляє видання lviv.media із посиланням на кілька джерел. Повідомляється, що білу BMW X6 із трьома чоловіками в салоні затримали 1 лютого.

За інформацією джерела, за кермом авто знаходився 39-річний львів’янин Вагнер, який перебував у стані наркотичного сп’яніння. У машині поліція знайшла розфасовані пакетики з наркотиками, попередньо кокаїном.

Журналіст Андрій Дрозда на своєму telegram-каналі повідомив, що ексфутболіст був поінформований про деталі перевезення "специфічного вантажу", а тому незабаром може виявити раптове та щире бажання захищати нашу країну у лавах Сил Оборони.

"Як і ви, читаю недільні новини. Дуже дякую за таку увагу до моєї персони, але в мене все добре, я вдома. Усім хорошого недільного вечора", — відреагував на ситуацію Кополовець у сторіс Instagram.

Попри досить успішну кар’єру футболіста, Кополовець став відомий широкому загалу завдяки своєму інтерв’ю у 2012 році після чергової невдалої гри "Карпат". Пізніше кадри із гравцем стали мемом.

Раніше повідомлялося, що португальський агент Жорже Мендеш, який займається справами Кріштіану Роналду, бере участь у переговорах щодо трансферу півзахисника "Динамо" Володимира Бражка до англійського "Вулвергемптону".