У чемпіонаті України стався інцидент із фотографкою: історія отримала несподіваний фінал (відео)

Дівчина напевно не чекала такої щедрості

У матчі 20-го туру чемпіонату України з футболу сезону 2024/25 "Зоря" — "Оболонь" футбольний м’яч відскочив прямо у фотографиню поблизу кутового прапорця. Як виявилось, її фотоапарат був зламаний.

"Зоря" не залишилася осторонь і після матчу виступила із заявою. Футбольний клуб допоможе дівчині з ремонтом техніки, або з її заміною.

"Неприємний інцидент для фотографа ua-football Аліни Єрофєєвої стався під час матчу нашої команди проти "Оболоні". В одному з епізодів м’яч потрапив в об’єктив фотоапарата, після чого, на жаль, фотоапарат перестав працювати.

Футбол об'єднує і має залишати лише позитивні емоції, тому луганська "Зоря" не залишилася осторонь: наш клуб допоможе дівчині або з ремонтом, або заміною неробочої техніки".

Додамо, що луганський клуб обіграв киян із рахунком 2:1. Цей успіх дозволив "Зорі" піднятися на 6-те місце у турнірній таблиці Української прем’єр-ліги (УПЛ).

Нагадаємо, 20-й тур УПЛ подарував уболівальникам супергол Дмитра Шастала. Форвард "Лівого Берега" влучив у ворота "Вереса" ударом з центру поля.