Блогер озвучив зарплату топ-чиновника в українському футболі: сума вас здивує

Журналіст чекає на відповідь від Української асоціації футболу (УАФ)

Відомий український спортивний журналіст та блогер Ігор Бурбас озвучив зарплату генерального секретаря УАФ Ігоря Грищенка. Напередодні Бурбас поставив незручне питання голові УАФ Андрію Шевченку.

За інформацією Бурбаса, Грищенко за грудень 2024 року отримав зарплату у розмірі понад мільйон гривень. Відповідну заяву блогер зробив на своєму YouTube-каналі BurBuzz.

Ігор заявив, що у нього на руках є документи із зарплатами топчиновників в УАФ, щоправда, показати він їх не може через наявність на них особистих даних. Блогер збирається озвучувати зарплати функціонерів УАФ аж до Шевченка у наступних етерах. Бурбас вважає, що топфункціонери УАФ відірвані від реальності, адже такі зарплати у країні, що воює, викликають багато питань.

"За інформацією моїх джерел, 1 530 266 грн було нараховано за грудень генсеку УАФ Ігорю Грищенку. Про це я хочу говорити, про це я хочу запитати його самого та УАФ. Це достовірні дані аж до копійки.

Я хочу почути УАФ. Якщо вони хочуть спростувати цю інформацію, то нехай покажуть зарплатні відомості. Я готовий до суду. Я не знаю, що це за гроші (зарплата, бонуси, премія, 13-та зарплата), щоправда, хочу дізнатися, за що йому платять такі гроші. Зарплата Шевченка? Набагато більша”, — заявив Бурбас.

Довідка: Ігор Грищенко з 2015 р. обіймав посаду директора Юридичного департаменту, Служби взаємодії з УЄФА та ФІФА, заступника голови Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ, заступника генерального секретаря УАФ. З 2019 року – дисциплінарний інспектор УЄФА. З 2023 року – делегат матчів УЄФА.

Раніше Бурбас розкритикував нову форму збірної України від Adidas. На екіпіруванні пропала карта України, а також гасло: "Героям слава". Додамо, що Бурбас не вперше робить випад у бік президента УАФ.