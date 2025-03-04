"Чарівниця" забила найкращий гол в історії футболу (відео)

Це взяття воріт увійде в історію гри

У чемпіонаті Мексики з футболу серед жінок було забито унікальний гол. Глядачі під час гри 10-го туру Клаусури "Тігрес" — "Гвадалахара" стали свідками незвичайного взяття воріт у виконанні мексиканської півзахисниці Лізбет Овалле на прізвисько "Чарівниця".

На 76-й хвилині поєдинку 25-річна Овалле забила гол ударом скорпіона. Про це повідомляє "Телеграф".

Після навісу в штрафний майданчик Лізбет зробила феноменальний акробатичний стрибок і п’ятою переправила м’яч прямо у верхній кут воріт — без шансів для воротаря. Відео із цим ударом завірусилося в мережі. Користувачі вже називають це взяття воріт найкращим в історії жіночого футболу. Крім того, клуб звернувся до ФІФА, щоб номінувати незвичайний удар Овалле на премію Пушкаша.

Відео гола Лізбет Овалле у матчі "Тігрес" — "Гвадалахара":

Додамо, що цей гол так сильно вдарив по моралі гостей, що вони пропустили через 3 хвилини другий гол, а "Тігрес" здобув перемогу з рахунком 2:0. Це успіх дозволив команді піднятися на 4 місце в першості Мексики.

Відеоогляд матчу "Тігрес" — "Гвадалахара":

Раніше повідомлялося, що український нападник "Роми" Артем Довбик приніс команді важливу перемогу у матчі Серії А проти "Комо" (2:1). До речі, українець вперше за 4 гри опинився у складі Вовків. Додамо, що форвард збірної України перейшов до римського клубу на початку сезону.