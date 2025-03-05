Це точно мати двох? Влада Седан похвалилася фігурою у купальнику (фото)
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Дружина футболіста поділилася яскравим знімком
Дружина футболіста збірної України та лондонського "Арсеналу" Олександра Зінченка Влада Седан показала фото з відпочинку. Нещодавно мама двох дітей приміряла новий образ.
Відповідний знімок Седан опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Зінченко блиснула фігурою у білому закритому купальнику на тлі пальм та піску. Дівчина доповнила образ стильною панамою, сонцезахисними окулярами та поясом на талії.
"Це точно мама двох?", "Яка ти чудова! Це фото прямо як з обкладинки журналу!", "Ідеальна комбінація: сонце, море і ти!", "Ти — найкращий аксесуар цього пляжу!", — у мережі засипали Владу компліментами.
Зазначимо, Олександр та Влада одружилися у 2020 році. Пара виховує дві дочки: Єву та Лею, яка з’явилася на світ у серпні 2023 року.
Влада веде блог в інстаграм, на який підписано понад 600 тисяч людей. Седан часто радує шанувальників гарячими знімками.
Нагадаємо, наприкінці 2024 року збірна України завершила свої виступи у першій групі дивізіону B Ліги націй. За підсумками 6 турів українці посіли друге місце у квартеті. Зінченко відіграв у чотирьох матчах ЛН і навіть забив гол у ворота Албанії (2:1), який допоміг нашій команді посісти друге місце у групі. Тепер на Синьо-жовтих чекає поєдинок плей-оф проти Бельгії.