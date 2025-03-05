Це точно мати двох? Влада Седан похвалилася фігурою у купальнику (фото)

Дружина футболіста поділилася яскравим знімком

Дружина футболіста збірної України та лондонського "Арсеналу" Олександра Зінченка Влада Седан показала фото з відпочинку. Нещодавно мама двох дітей приміряла новий образ.

Відповідний знімок Седан опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Зінченко блиснула фігурою у білому закритому купальнику на тлі пальм та піску. Дівчина доповнила образ стильною панамою, сонцезахисними окулярами та поясом на талії.

"Це точно мама двох?", "Яка ти чудова! Це фото прямо як з обкладинки журналу!", "Ідеальна комбінація: сонце, море і ти!", "Ти — найкращий аксесуар цього пляжу!", — у мережі засипали Владу компліментами.

Влада Седан

Зазначимо, Олександр та Влада одружилися у 2020 році. Пара виховує дві дочки: Єву та Лею, яка з’явилася на світ у серпні 2023 року.

Сім’я Зінченків

Влада веде блог в інстаграм, на який підписано понад 600 тисяч людей. Седан часто радує шанувальників гарячими знімками.

Влада Седан

Нагадаємо, наприкінці 2024 року збірна України завершила свої виступи у першій групі дивізіону B Ліги націй. За підсумками 6 турів українці посіли друге місце у квартеті. Зінченко відіграв у чотирьох матчах ЛН і навіть забив гол у ворота Албанії (2:1), який допоміг нашій команді посісти друге місце у групі. Тепер на Синьо-жовтих чекає поєдинок плей-оф проти Бельгії.