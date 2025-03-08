В чемпионате Украины произошел инцидент с фотографом: история получила неожиданный финал (видео)

Девушка наверняка не ожидала такой щедрости

В матче 20-го тура чемпионата Украины по футболу сезона 2024/25 "Заря" — "Оболонь" футбольный мяч отскочил прямо в фотографа вблизи углового флажка. Как оказалось, ее фотоаппарат был сломан.

"Заря" не осталась в стороне и после матча выступила с заявлением. Футбольный клуб поможет девушке с ремонтом техники, либо с ее заменой.

"Неприятный инцидент для фотографа ua-football Алины Ерофеевой произошел во время матча нашей команды против "Оболони". В одном из эпизодов мяч попал в объектив фотоаппарата, после чего, к сожалению, фотоаппарат перестал работать.

Футбол объединяет и должен оставлять только положительные эмоции, поэтому луганская "Заря" не осталась в стороне: наш клуб поможет девушке либо с ремонтом, либо заменой неработающей техники".

Добавим, что луганский клуб обыграл киевлян со счетом 2:1. Этот успех позволил "Заре" подняться на 6-е место в турнирной таблице Украинской премьер-лиги (УПЛ).

Напомним, 20-й тур УПЛ подарил болельщикам супергол Дмитрия Шастала. Форвард "Левого Берега" поразил ворота "Вереса" ударом с центра поля.