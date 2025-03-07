Український футболіст забив супергол із центру поля (відео)

Український форвард відзначився чудо-голом

У п’ятницю, 7 березня, "Лівий Берег" у рамках матчу 20-го туру чемпіонату України з футболу сезону 2024/25 приймав "Верес". У цьому поєдинку нападник господарів Дмитро Шастал забив гол ударом із центру поля.

Про це повідомляє "Телеграф". 29-річний форвард подвоїв перевагу господарів на початку другого тайму.

На 59-й хвилині зустрічі кіпер "Вереса" Андрій Кожухар вийшов із воріт і віддав неточну передачу на партнера у центрі поля. М’яч перехопив Шастал, який вирішив відразу пробити по воротах. У результаті круглий опинився у сітці воріт. Додамо, що це взяття воріт стало останнім у матчі.

"Лівий Берег" здобув важливу перемогу у боротьбі за виживання у лізі, піднявшись на 10-те місце у турнірній таблиці Української прем’єр-ліги (УПЛ). "Верес" — сьомий.

У поточному сезоні Шастал забив 2 голи у восьми матчах УПЛ. У січні футболіст у статусі вільного агента перейшов із "Полісся" до "Лівого Берегу".

Нагадаємо, минулого туру УПЛ "Лівий Берег" мінімально обіграв "Чорноморець". До цього "Лелеки" в один м’яч програли "Шахтарю".