У Данії розгорівся скандал на тлі переговорів Зеленського та Трампа

У Данії присоромили власника столичного футбольного клубу

Скандальні переговори президентів США та України Дональда Трампа та Володимира Зеленського розділив світ на тих, хто підтримує главу Білого дому та на тих, хто виступає проти його політики. Неймовірно, але один із власників ФК "Копенгаген" (Данія) Ларс Сеєр Крістенсен виступив на підтримку 47-го президента США.

Відповідний коментар Крістенсен розмістив на своїй сторінці у Facebook. Данський функціонер звинувачує Зеленського у некомпетентності.

"США віддали Україні багато мільярдів і не було б України, якби вони цього не зробили.

А чи виявляє Зеленський якесь визнання, чи повагу натомість? Нічого. Він одягається як вуличний хлопець, намагається більше втягнути в угоду про гарантії безпеки. Трамп не перетинає червоні лінії, а чемно вибиває його в кут: "Побачимо". Він навіть починає звинувачувати Трампа у ситуації з Кримом, яка сталася у 2014 році до того, як той опинився у Білому домі" – написав Крістенсен.

Повний пост Крістенсена

У самій Данії не зрозуміли позиції Крістенсена, адже Трамп також заграє і з данськими територіями. Під час звернення до Конгресу Трамп заявив, що США отримає Гренландію (автономна територія, яка входить до складу Данії) так чи інакше. Колишній головний тренер "Копенгагена" Столе Сольбаккен присоромив Крістенсена за таку позицію.

"Це величезна проблема для іміджу "Копенгагена", вона може завдати великої шкоди. Володимир Зеленський та український народ три роки борються з вищою владою, а приходить людина як Ларс Сеєр Крістенсен і підриває все. Це негідно.

Чи дійсно "Копенгаген" хоче бути відомим як клуб, який підриває підтримку України та вкладає гроші в Дональда Трампа? Це не той "Копенгаген", який я знаю. І я був би дуже здивований, якби вболівальники теж не висловили своє невдоволення у той чи інший спосіб”, — сказав Сольбаккен.

Нагадаємо, Зеленський після суперечки з Трампом в Овальному кабінеті зробив заяву. Він запевнив, що Україна готова до миру. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність організувати переговори Трампа, Путіна та Зеленського.