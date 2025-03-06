Чемпіонат України з футболу, 20-й тур: розклад, результати та відеоогляди матчів
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Ігровий тур триватиме 3 дні
У четвер, 6 березня, матчем "Ворскла" – "Карпати" стартує 20 тур чемпіонату України з футболу сезону 2024/25. У минулому турі київське "Динамо" втратило очки, але все одно продовжує лідирувати у першості.
"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад, результати та відеоогляди всіх матчів 20-го туру чемпіонату України з футболу. Додамо, що у прямому етері в Україні всі ігри транслює "УПЛ ТБ". Поєдинок "Ворскла" — "Карпати" транслюватиметься на сабканалі UPL TV¹. У центральній грі туру зустрінуться "Шахтар" та "Кривбас".
Розклад, результати та відеоогляди матчів 20-го туру чемпіонату України з футболу (оновлюється)
Четвер, 6 березня
13:00. "Ворскла" – "Карпати"
13:00. "Полісся" – "Чорноморець"
15:30. ЛНЗ – "Динамо"
18:00. "Шахтар" – "Кривбас"
П’ятниця, 7 березня
13:00. "Лівий Берег" – "Верес"
15:30. "Колос" – "Олександрія"
18:00. "Зоря" – "Оболонь"
Субота, 8 березня
15:30. "Інгулець" – "Рух"
Нагадаємо, друга половина сезону в УПЛ стартувала наприкінці лютого 2025 року. Напередодні у чемпіонаті України пролунав скандал через форму однієї з команд.