Чемпіонат України з футболу, 20-й тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

Ігровий тур триватиме 3 дні

У четвер, 6 березня, матчем "Ворскла" – "Карпати" стартує 20 тур чемпіонату України з футболу сезону 2024/25. У минулому турі київське "Динамо" втратило очки, але все одно продовжує лідирувати у першості.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад, результати та відеоогляди всіх матчів 20-го туру чемпіонату України з футболу. Додамо, що у прямому етері в Україні всі ігри транслює "УПЛ ТБ". Поєдинок "Ворскла" — "Карпати" транслюватиметься на сабканалі UPL TV¹. У центральній грі туру зустрінуться "Шахтар" та "Кривбас".

Розклад, результати та відеоогляди матчів 20-го туру чемпіонату України з футболу (оновлюється)

Четвер, 6 березня

13:00. "Ворскла" – "Карпати"

13:00. "Полісся" – "Чорноморець"

15:30. ЛНЗ – "Динамо"

18:00. "Шахтар" – "Кривбас"

П’ятниця, 7 березня

13:00. "Лівий Берег" – "Верес"

15:30. "Колос" – "Олександрія"

18:00. "Зоря" – "Оболонь"

Субота, 8 березня

15:30. "Інгулець" – "Рух"

Турнірне становище команд після 19 туру УПЛ

Нагадаємо, друга половина сезону в УПЛ стартувала наприкінці лютого 2025 року. Напередодні у чемпіонаті України пролунав скандал через форму однієї з команд.