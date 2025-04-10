Його "гармату" пам’ятають мільйони: де зараз Роберто Карлос, який зізнавався в любові до Путіна

Іменитий у минулому футболіст святкує день народження

У четвер, 10 квітня, відомий бразильський ексфутболіст Роберто Карлос святкує день народження. Легенді виповнилося 52 роки.

"Телеграф" розповідає чим займається колишня зірка гри мільйонів на пенсії. Ходили чутки, що бразилець мешкає на базі "Реала" Мадрид, але Роберто спростував це.

За інформацією ЗМІ, бразилець проходить через складний процес розлучення. Роберто розлучається з матір’ю двох його дочок (всього у Карлоса 11 дітей) Маріаною Лукою, на якій він одружився 2009 року. Жінка вимагає половину від статків Карлоса. До речі, вони оцінюються в 160 млн євро.

Роберто Карлос та Маріана Лука/Фото: Getty images

Карлос працює у структурі "Реала" – на клубному телеканалі Вершкових, а також є послом "Королівського клубу". Крім того, Роберто активно займається благодійністю, часто з’являючись на полі у товариських поєдинках.

Як зараз виглядає Роберто Карлос/Фото: Getty images

Зазначимо, Роберто прославився завдяки своїй швидкості та ударам. До речі, його гол зі штрафного у ворота збірної Франції визнаний найкращим в історії футболу за версією 4-х чотирьох.

Карлос встиг пограти в Росії, виступаючи за "Анжи". 2021 року він називав главу Кремля Володимира Путіна "топ-президентом". Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Роберто побажав Україні миру.

Раніше повідомлялося, що дружина футболіста луганської "Зорі" Ігоря Кірюханцева Катерина влаштувала суперечку в мережі через українську мову. До речі, "Зоря" йде на 7-му місці у турнірній таблиці Української прем’єр-ліги (УПЛ).