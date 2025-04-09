"Зніміть каструлі з голови": дружина футболіста збірної України потрапила у мовний скандал

Дівчина неоднозначно відповіла на запитання підписника

Дружина футболіста луганської "Зорі" Ігоря Кірюханцева Катерина влаштувала суперечку в мережі. До речі, "Зоря" йде на 7-му місці у турнірній таблиці Української прем’єр-ліги (УПЛ).

У сторіс на своїй сторінці в Instagram Катерина опублікувала відповідь користувачу на тему української мови. Про це повідомляє Tribuna. Дівчині зробили зауваження, що вона нібито робить поблажку, переходячи на українську мову.

— За умовчанням ви розмовляєте російською, а таким, як я, робите поблажки, переходячи на українську. Мені ваші поблажки не потрібні – за російською мовою я визначаю українофобів. Не важко здогадатися, що ви жалієте, що йде війна і ви змушені перебиратися з місця на місце, адже ви хотіли, щоб ми здалися і ви жили б у Донецьку і про українську забули б назавжди. Чи не так?

— Друзі, ну не до*****б? Людина до мене звертається українською і я їй відповідаю українською. В результаті виходить, що я йому роблю поблажку і ще я українофоб. Чи не пішли б ви н***й у такому разі зі своєю українською? Зніміть свої каструлі з голови.

Так, я люблю Донецьк і хотіла б жити там, як і всі люди з Донецька. Все інше, що він пише по методичці — х***а, — написала Катерина.

У мережі розкритикували Кирюханцеву.

У поточному сезоні Кірюханцев зіграв 15 матчів на клубному рівні та відзначився одним асистом. На рахунку 29-річного правого захисника 15 матчів за молодіжну збірну U-21.

Раніше повідомлялося, що півзахисник "Шахтаря" та збірної України Георгій Судаков відзначився у соцмережах. Хавбек збірної України спровокував скандал в Instagram.