У Росії президент баскетбольного клубу побив футболіста: причина здивувала всіх

У РФ сталася незвичайна бійка

Головний тренер та президент баскетбольного клубу "Динамо-Владивосток" Едуард Сандлер побив футболіста "Динамо" (Владивосток) Антона Мухіна. Інцидент стався у лазні.

Про це повідомляє "Чемпіонат". За інформацією джерела, конфлікт розпочався у громадській парній.

Сандлер ударив Мухіна по обличчю через те, що футболіст із ним не привітався і хотів сісти поряд на вільне місце. Порушника спокою вигнали із закладу, але Едуард дочекався Антона на виході, де завдав тому 4 удари — 2 по обличчю та 2 по спині.

Мухін був госпіталізований, йому поставлений діагноз "Струс головного мозку. Дисторсія шийного відділу хребта. Забій м’яких тканин лівої навколоочної ділянки". Футболіст звернувся із заявою до поліції.

Додамо, що Сандлер раніше був засуджений. Функціонера звинувачували у нецільовому використанні коштів баскетбольного клубу "Спартак-Примор’я". 2016 року суд відправив Едуарда за ґрати на 2 роки, однак у жовтні наступного року його звільнили умовно-достроково. До речі, Мухін грає у Владивостоці на правах оренди. Контракт гравця належить Парі НН.

У мережі були здивовані причиною інциденту.

Раніше російський спортивний чиновник спровокував грандіозний скандал на чемпіонаті Європи з боротьби. Інцидент стався у Словаччині, куди не пустили лідера збірної РФ.