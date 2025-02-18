У Росії в один день загадково померли два футболісти однієї команди

Гравці померли уві сні

У Верхній Пишмі (Свердловська область, РФ) померли два футболісти команди "ПОЗ-Прогрес" Ян Журавльов та Данило Хилобок. Гравці виступали у чемпіонаті Єкатеринбургу серед аматорських команд.

Про смерть футболістів повідомили в офіційній групі команди у ВК. Поховають Журавльова та Хилобока на батьківщині 19 та 20 лютого відповідно.

"Вічна пам’ять, мужики. Ніхто не вірить, що вас більше немає, ви залишили свій слід назавжди в пишминському футболі", — йдеться у повідомленні від ФК "ПОЗ-Прогрес".

За інформацією місцевих ЗМІ, обидва футболісти померли 15 лютого через зупинку серця уві сні. Напередодні 33-річний Хилобок брав участь у грі у спортивному комплексі "Калининець", а 32-річний Журавльов пропустив матч.

Верхня Пишма на карті РФ

Родичі відмовляються обговорювати версію про можливий прийом загиблими психотропних речовин. Слідчий комітет розпочав перевірку після загибелі двох гравців аматорського клубу.

Раніше повідомлялося, що у Бразилії помер воротар аматорської команди Едсон Лопес. Кіпер відбив пенальті грудьми, після чого помер у лікарні. Крім того, у грудні 2024 року не стало українського футболіста, колишнього півзахисника "Вереса" Владислава Семенчука, який загинув у страшній ДТП.