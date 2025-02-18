У Росії в один день загадково померли два футболісти однієї команди
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Гравці померли уві сні
У Верхній Пишмі (Свердловська область, РФ) померли два футболісти команди "ПОЗ-Прогрес" Ян Журавльов та Данило Хилобок. Гравці виступали у чемпіонаті Єкатеринбургу серед аматорських команд.
Про смерть футболістів повідомили в офіційній групі команди у ВК. Поховають Журавльова та Хилобока на батьківщині 19 та 20 лютого відповідно.
"Вічна пам’ять, мужики. Ніхто не вірить, що вас більше немає, ви залишили свій слід назавжди в пишминському футболі", — йдеться у повідомленні від ФК "ПОЗ-Прогрес".
За інформацією місцевих ЗМІ, обидва футболісти померли 15 лютого через зупинку серця уві сні. Напередодні 33-річний Хилобок брав участь у грі у спортивному комплексі "Калининець", а 32-річний Журавльов пропустив матч.
Родичі відмовляються обговорювати версію про можливий прийом загиблими психотропних речовин. Слідчий комітет розпочав перевірку після загибелі двох гравців аматорського клубу.
Раніше повідомлялося, що у Бразилії помер воротар аматорської команди Едсон Лопес. Кіпер відбив пенальті грудьми, після чого помер у лікарні. Крім того, у грудні 2024 року не стало українського футболіста, колишнього півзахисника "Вереса" Владислава Семенчука, який загинув у страшній ДТП.