Зірка збірної України спровокував скандал у Харкові

Футболіст зробив випад у бік "Металіста 1925"

Півзахисник "Шахтаря" та збірної України Георгій Судаков відзначився у соцмережах. Напередодні дружина футболіста Ліза похвалилася ідеальною фігурою.

Георгій під постом "Металіста 1925" в Instagram про поразку від "Металіста" (1:0) у харківському дербі залишив неоднозначний коментар. Про це повідомляє "Телеграф".

"Вітаю з перемогою, справжній "Металіст ", — написав Судаков.

Ця фраза викликала обурення у вболівальників "Металіста-1925". Користувачі розкритикували Судакова, відзначивши його невдалу гру у матчі-відповіді проти Бельгії в Лізі націй.

Додамо, Судаков розпочав свою кар’єру в академії "Металіста", де навчався з 2014 до 2017 року. У 2017 році він приєднався до академії "Шахтаря". У сезоні 2024/25 22-річний Георгій зіграв 30 матчів на клубному рівні, оформивши 12 голів та 4 асисти.

Довідка: "Металіст-1925" — футбольний клуб, заснований у Харкові у серпні 2016 року. "Металіст" (колишній "Метал") — футбольний клуб, заснований у Харкові у 2019 році. Обидва клуби юридично не є правонаступником "Металіста", який було розформовано у 2016 році.

Нагадаємо, у стиковому раунді Ліги націй УЄФА збірна України програла Бельгії у 2-матчевому протистоянні. У гостьовій грі Синьо-жовті пропустили три голи. Перша гра завершилася з рахунком 3:1 на користь українців. Георгій виходив у старті в обох зустрічах, результативними діями не відзначався. Тепер на нашу команду чекають ігри відбору на ЧС-2026.