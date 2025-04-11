"Мечтал стать великим": футболист умер, получив смертельную травму в игре (видео)

Трагедия произошла в Кубке Перу

Перуанский футболист из ФК "Реал Титан" Элар Гонсалес Альтамирано умер после столкновения с вратарем. Трагедия произошла в матче Кубка Перу-2025.

Об этом сообщает Infobae. Игрок неудачно врезался во вратаря ФК "Дефенсор".

Инцидент произошел на 70-й минуте игры после заброса в штрафную. Альтамирано пытался первым коснуться мяча, но вратарь в борьбе опередил его. Элар после столкновения остался лежать на газоне, из-за чего рефери остановил поединок. Футболиста госпитализировали в больницу города Мойобамба. Врачи несколько дней пытались спасти его, но все было тщетно. Альтамирано умер из-за разрыва артерии головного мозга.

"С самого раннего возраста он мечтал стать великим футболистом. Он всегда говорил, что должен достичь больших целей, он хотел стать профессионалом", — рассказал отец погибшего Хосе Гонсалес.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения на поле умер футболист молодежной сборной Китая. Кроме того, недавно в РФ в один день загадочно умерли два игрока, представляющих одну команду.