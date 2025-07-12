Нове доручення Путіна викликало шквал жартів у мережі

Президент Росії Володимир Путін доручив сформувати бази із даними про здоров’я спортсменів із збірних. Це сталося за підсумками засідання Ради при президентові щодо розвитку фізичної культури та спорту.

Доручення президента РФ опубліковано на сайті Кремля. Відповідальними призначені глава уряду РФ Михайло Мішустін та керівник ФМБА (Федеральне медико-біологічне агентство) Вероніка Скворцова. Термін – 10 листопада 2025 року.

"Уряду Російської Федерації спільно з ФМБА Росії з урахуванням раніше даних доручень підготувати та подати пропозиції про внесення до законодавства Російської Федерації змін, що передбачають формування, ведення та розвиток ФМБА Росії баз даних, що містять відомості про здоров’я спортсменів – членів спортивних збірних команд Російської Федерації та спортивних збірних команд суб’єктів Російської Федерації, а також встановлення порядку ведення таких баз даних, порядку передачі зазначених відомостей до державних та інших інформаційних систем та отримання відомостей з цих систем", – йдеться у дорученні.

Це доручення Путіна викликало шквал жартів у мережі. Один із користувачів пожартував, що таким чином глава Кремля прагне створити "базу донорів органів для себе та друзів".

Нагадаємо, зрадник України Анатолій Тимощук активно бере участь у роботі з уболівальниками ФК "Зеніт", де він працює помічником головного тренера. Це відбувається на тлі масованих обстрілів України, зокрема рідного для Тимощука Луцька.