Новое поручение Путина вызвало шквал шуток в сети

Президент России Владимир Путин поручил сформировать базы с данными о здоровье спортсменов из сборных. Это произошло по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта.

Поручение президента РФ опубликовано на сайте Кремля. Ответственными назначены глава правительства РФ Михаил Мишустин и руководитель ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство) Вероника Скворцова. Срок – 10 ноября 2025 года.

"Правительству Российской Федерации совместно с ФМБА России с учетом ранее данных поручений подготовить и представить предложения о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих формирование, ведение и развитие ФМБА России баз данных, содержащих сведения о здоровье спортсменов – членов спортивных сборных команд Российской Федерации и спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, а также установление порядка ведения таких баз данных, порядка передачи указанных сведений в государственные и иные информационные системы и получения сведений из этих систем", – говорится в поручении.

Данное поручение Путина вызвало шквал шуток в сети. Один из пользователей пошутил, что таким образом глава Кремля стремится создать "базу доноров органов для себя и друзей".

Напомним, предатель Украины Анатолий Тимощук активно принимает участие в работе с болельщиками ФК "Зенит", где он работает помощником главного тренера. Это происходит на фоне массированных обстрелов Украины, в частности родного для Тимощука Луцка.