Український гімнаст Ковтун офіційно зрадив Україну

Спортсмен із Черкас тепер представляє Хорватію

У п’ятницю, 11 липня, Міжнародна федерація гімнастики (FIG) повідомила, що український спортивний гімнаст Ілля Ковтун змінив громадянство на хорватське. Про зміну паспорта перспективного спортсмена ходили чутки з грудня 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба FIG на своєму офіційному сайті. Виконавчий комітет FIG схвалив кілька змін у громадянстві, зокрема, підтвердив перехід Ковтуна до збірної Хорватії.

21-річний Ковтун приніс Україні "срібло" на Олімпіаді-2024 у вправах на паралельних брусах. Крім того, Ілля є 4-разовим чемпіоном Європи та призером чемпіонатів світу.

Ілля Ковтун дав інтерв’ю після Олімпіади у Парижі

Раніше тренер Ковтуна Ірина Горбачова підтвердила намір гімнаста перейти до іншої збірної через проблеми в вітчизняній гімнастиці. Віцепрезидентка Української федерації гімнастики (УФГ) Стелла Захарова назвала вчинок Іллі "зрадою". Пізніше Горбачова поскаржилася на фінансування свого підопічного.

Цікаво, що Ілля, виступаючи за Україну, набив кілька патріотичних татуювань. На тлі чуток про його зміну громадянства в мережі розкритикували спортсмена.