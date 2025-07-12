Кадиров одягнувся у триколор та влаштував цирк у Грозному (відео)

Глава Чечні отримав спортивне зізнання

Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров введений до Зали слави ліги змішаних єдиноборств АСА (Absolute Championship Akhmat, Абсолютний Чемпіонат Ахмат). Напередодні Кадирова спіймали на брехні.

Церемонія нагородження відбулася під час турніру ACA 189, що відбувся у п’ятницю, 11 липня, у Грозному. Про це повідомляє "Телеграф".

Під час турніру Кадиров отримав спеціальні рукавички у трофейній рамці. Крім того, ліга, яка фактично перебуває під контролем глави Чечні, опублікувала ролик присвячений цій "цирковій виставі".

Цікаво, що Кадиров на заході був одягнений у спортивний костюм. На одному рукаві в нього можна було побачити російський триколор, а на другому — кольори прапора Чечні.

У мережі лише посміялися з чергового "цирку", який влаштував Кадиров. Крім того, користувачі не розуміють, чому не нагородили його сина Адама.

Нагадаємо, Адам Кадиров потрапив до Книги рекордів Росії під час вечора боїв. Він став справжнім мемом через велику кількість нагород та орденів, які йому стали вручати після того, як він побив у грозненському СІЗО обвинуваченого в спаленні Корану Микиту Журавеля. До речі, нещодавно Кадиров-молодший одружився.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Адам "переміг" бійця UFC. Спортсмена після цього прозвали "іграшкою Кадирова".