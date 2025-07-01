Російська боксерка, яка накурила мавпу, зробила безглузду заяву: "дуже люблю тварин" (відео)

Дівчина просить не позбавляти її можливості будувати спортивну кар’єру

Боксерка збірної Росії Анастасія Лучкіна вибачилася за свій вчинок у кримському зоопарку "Тайган". Напередодні дівчина дала покурити електронну цигарку орангутангу на ім’я Дана.

Відповідне відео Анастасія опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Лучкіна заявила, що інші відвідувачі зоопарку давали мавпі тютюнові вироби, і вона просто повторила за ними.

"Здрастуйте, мене звуть Анастасія, на жаль, нещодавно я зробила вчинок негідного змісту і виклала в Мережу відео, про що зараз щиро жалкую. Про себе хочу сказати, що я не вживаю алкогольні напої й не курю цигарки, займаюся спортом десять років і виступаю на змаганнях.

На мій глибокий жаль, у гонитві за хайпом я виклала це відео. Переді мною інші відвідувачі зоопарку також давали мавпі тютюнові вироби. Я наслідувала їх приклад і виклала на камеру.

Я дуже люблю тварин і не хотіла заподіяти жодної шкоди їхньому здоров’ю. Я прошу у всіх вибачення. Такого не повториться. Хочу продовжити свою спортивну кар’єру”, — заявила Лучкіна.

Нагадаємо, відео з орангутангом, що курить, завірусилося в мережі й дійшло до Федерації боксу Росії. Там пригрозили Лучкіній наслідками, аж до вигнання з національної команди. За інформацією "РИА Новости Спорт", спортсменці загрожує штраф та довічна заборона відвідування зоопарку. Додамо, що після "вейп-процедури" Дані стало погано, вона нічого не їла і постійно спала. Лише через день мавпа оговталася.

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