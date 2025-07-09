Росія атакувала "Кинджалами" Луцьк. Що в місті не дає спокою Кремлю (фото, відео)

Чому Росія атакує обласний центр Волині

Уночі на 9 липня російська армія завдала масованого удару по Україні. Застосували 728 ударних дронів, сім крилатих ракет і шість аеробалістичних.

Головний напрямок атаки — Луцьк. У повітряному просторі Волинської області зафіксували близько 50 безпілотників і 5 ракет. З них — 4 "Кинджали" та одна крилата ракета. Дані щодо можливих влучань наразі уточнюються.

Рух ударних дронів та ракет над територією України

Відомо про пожежі на території одного з підприємств Луцька та в гаражному кооперативі — рятувальники продовжують ліквідацію наслідків.

Ліквідація наслідків атаки в Луцьку

Зайнявся гаражний кооператив

Чому Росія атакує Луцьк

Обласний центр Волині неодноразово зазнавав атак окупантів. Близько місяця минуло з останнього масштабного авіанальоту, який забрав життя кількох людей.

Луцьк на карті

Луцьк також був одним із міст, яке Росія атакувала одразу 24 лютого 2022 року. Цілили в військовий аеродром.

Побудований ще в 1941 році, повноцінне військове життя аеродром відновив після початку війни з Росією. Після 2014 року Луцький військовий аеродром знову став стратегічно важливим. Тут відновили приймання літаків, провели ремонтні роботи та модернізували інфраструктуру. Про передислокації на цей аеродром, проведення тренувань тощо неодноразово писали місцеві ЗМІ, зокрема про перебування легких винищувачів МіГ-29 зі складу 114-ї бригади тактичної авіації з Івано-Франківська.

Військовий аеродром - зображення із відкритих джерел

У 2021 році дивізіон Львівського зенітного ракетного полку імені гетьмана Івана Виговського вперше взяв бойове чергування в системі протиповітряної оборони у новому секторі відповідальності — на Волині.

Повітряні сили розповіли про зенітний дивізіон

У 2020 СБУ викрила спробу вивезення секретних матеріалів про об'єкт. Це зробив колишній льотчик, який ненавидів країну.

А навів ворога на аеродром в 2022 році неочікуваний злодій. Скрипаль камерного оркестру Волинської обласної філармонії Ілля Сметанін, який захоплювався авіацією, передавав ворогу дані про військову авіацію в Луцьку. Він вину не визнав, але був засуджений на 12 років.

Що ще важливого є в Луцьку

Росія може атакувати Луцьк, як промисловий осередок із критичною інфраструктурою. Тут працюють машинобудівні підприємства, зокрема ЛуАЗ, хімпром, розвинута будівельна індустрія (виробляють залізобетон і не тільки).

Як повідомляв "Телеграф", до цього росіяни масово атакували Стрий Львівської області. В місті знаходяться одразу кілька важливих цивільних та військових об'єктів.