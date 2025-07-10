Через баскетболіста збірної Росії спалахнув міжнародний скандал

США вимагають екстрадувати спортсмена

Баскетболіста збірної Росії Данила Касаткіна заарештовано у Франції. Це сталося після відповідного запиту США, які вимагають екстрадиції спортсмена.

Про це повідомляє AFP. Росіянина підозрюють у причетності до угруповання хакерів, яке з 2020-го по 2022-й зламало системи близько 900 компаній, у тому числі двох федеральних установ, і вимагала гроші за припинення атак.

При цьому Касаткін заперечує свою провину. Данило нібито сам став жертвою хакерів, які використовували його комп’ютер. Також росіянин скаржиться на умови у французькій в’язниці, де не має доступу до тренажерної зали. Крім того, він побоюється за своє життя у в’язниці через війну в Україні. Російське посольство в Парижі опікується цим питанням, заявили в МЗС РФ.

"Він купив уживаний комп’ютер. Він сам у шоці. Він не вміє користуватися комп’ютерами, він не може сам встановити додаток. Він нічого не чіпав: його або зламали, або хакер продав йому пристрій, щоб діяти від чужого імені", — заявив адвокат баскетболіста Фредерік Бело.

Касаткін виступав за шкільну команду Mountain Mission (США), після чого потрапив до NCAA, де грав за Університет штату Пенсільванія. Росіянин не зумів потрапити до НБА і повернувся до РФ. З 2021-го виступав за команду МБА-МАІ (колишня МБА) у Єдиній лізі ВТБ. У липні 2025 року він покинув команду. До речі, Данило викликався до збірної РФ.

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