Роздає автографи та посміхається для фото: чим займається зрадник Тимощук, поки Росія бомбить його рідний Луцьк

Колишній капітан збірної України засвітився на публіці у РФ

Зрадник України Анатолій Тимощук бере активну участь у роботі з уболівальниками ФК "Зеніт", де він працює помічником головного тренера. Це відбувається на тлі масованих обстрілів України, зокрема рідного для Тимощука Луцька.

На початку липня Тимощук пропіарив "Синьо-біло-блакитну ніч" у Санкт-Петербурзі. Про це повідомляє пресслужба "Зеніту" у Telegram.

У рамках цієї акції в місті відкрили артоб’єкт, прикрашений символікою "Зеніту", а гості церемонії отримали можливість "побачити легенду Зеніта" Тимощука. Анатолій з усмішкою на обличчі привітав переможців Гран-прі "Зеніту", що проводився серед учасників марафону "Білі ночі". Десять найшвидших бігунів на дистанції 10 км отримали призи від клубу.

Арт-об’єкт у Санкт-Петербурзі, прикрашений символікою "Зеніту"

Анатолій Тимощук на акції "Зеніту"

Анатолій Тимощук фотографується із переможцями на акції "Зеніту"

"Синьо-біло-блакитна ніч" у Санкт-Петербурзі

Маскот "Зеніту"

Водночас Росія продовжує масовані атаки по Україні. Наприклад, в ніч на 9 липня російська армія застосувала проти нашої країни 728 ударних дронів, сім крилатих ракет та шість аеробалістичних. Головним напрямом атаки став Луцьк. У повітряному просторі Волинської області було зафіксовано близько 50 безпілотників та 5 ракет. З них — 4 "Кинджала" і одна крилата ракета.

Наслідки удару РФ по Луцьку

Наслідки удару РФ по Луцьку

Саме у Луцьку народився Тимощук, там досі мешкають його батьки. До речі, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну колишній український футболіст Юрій Вірт заявив, що батько Тимощука Олександр вступив до лав тероборони. Пізніше цю інформацію спростувала ексдружина Анатолія Надія Навроцька.

Олександр Тимощук (ліворуч) із сином

Анатолій Тимощук та Надія Навроцька з дітьми

Нагадаємо, зрадою Тимощука зайнялася СБУ. Раніше Анатолій фактично пожертвував гроші російській армії.