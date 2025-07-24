Карма наздогнала найшвидшого російського окупанта

Загарбник знайшов свою смерть на українській землі

Захисники України ліквідували на фронті відомого російського легкоатлета Євгена Катуніна. Він пішов убивати українців у складі окупаційних військ за кілька місяців після початку повномасштабної війни проти України.

Про смерть загарбника повідомляє пресслужба Міністерства фізичної культури та спорту Курської області у telegram. 25-річний загарбник знайшов свою смерть на Донеччині.

Катунін професійно займався бігом і був чинним рекордсменом Курської області у бігу на 110 метрів із бар’єрами. Євген займався у спортивній школі "Вікторія", а потім у спортивній школі олімпійського резерву імені Миколи Яковлєва.

Євген був переможцем Кубка Росії, завойовував медалі першості Росії та Центрального федерального округу, входив до числа найкращих молодих спортсменів на конкурсі громадського визнання "Вершина". 2021 року отримав звання майстра спорту Росії.

Раніше повідомлялося, що захисники України ліквідували колишнього гравця молодіжної збірної України з футзалу Олексія Яблонського, який після анексії Криму перейшов на бік загарбників. Крім того, окупанти відправили у м’ясний штурм титулованого спортсмена-паралімпійця з розумовою відсталістю.