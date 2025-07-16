Російська фігуристка попалася на допінгу Мудрика і отримала максимальний бан

Спортсменка отримала максимальне покарання

Юна російська фігуристка Надія Понтелеєнко дискваліфікована на чотири роки за вживання мельдонію. Саме ця заборонена речовина потрапила до організму українського футболіста "Челсі" Михайла Мудрика, допінг-проба Б якого була розкрита раніше.

Про дискваліфікацію 16-річної Понтелеєнко повідомляє офіційний сайт Російського антидопінгового агентства (РУСАДА). Бан фігуристки триватиме з 19 квітня 2024 по 18 квітня 2028 року.

Надія займається у Санкт-Петербурзі у групі одиночника чемпіона Росії Владислава Дікіджі. Її тренером є Олег Татауров. Понтелеєнко пропустила минулий сезон через проблеми із серцем, пов’язані з вродженим захворюванням. Фігуристка є бронзовою призеркою юнацького чемпіонату РФ-2024.

Нагадаємо, про позитивну допінг-пробу Мудрика на мельдоній стало відомо у грудні 2024 року. "Челсі" і сам футболіст виступили із заявами, після чого клуб та гравець зберігають мовчання. Пізніше у мережі з’явилася версія, що допінг міг потрапити до організму футболіста через корову. Крім того, ходили чутки, що в цьому інциденті замішана російська модель, щоправда, росіянка публічно спростувала це.

Додамо, що Штучний інтелект вважає, що Михайло зможе повернутися до професійного футболу, навіть якщо отримає 4-річний бан, проте про топклуб українцю доведеться забути.