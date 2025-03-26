"Небачене дно": Росія відправила на війну паралімпійця з розумовою відсталістю

ЗСУ ліквідували титулованого спортсмена-паралімпійця

На фронті захисники України ліквідували незвичайного окупанта Олександра Работницького. Загиблий виявився титулованим атлетом, медалістом Паралімпіади у Токіо

Блогер, журналіст та політичний оглядач Денис Казанський на своєму telegram-каналі прокоментував цю новину. Він вкотре був вражений цинізмом російської влади, яка відправила на війну інваліда з розумовою відсталістю.

"В Україні загинув російський паралімпієць із розумовою відсталістю Олександр Работницький. Його переконали підписати контракт, попри інвалідність. Не погребували навіть таким.

Не втомлююся дивуватися. Це якесь небачене дно, навіть в антиутопіях такого не писали”, — зазначив Казанський.

Довідка: Рабітницький — заслужений майстер спорту Росії, срібний призер Паралімпійських ігор у Токіо в бігу на 1500 метрів у категорії спортсменів з інтелектуальними порушеннями (IQ <75). За даними РосЗМІ, Олександр служив командиром відділення у розвідроті. За інформацією Всеросійської федерації спорту осіб з інтелектуальними порушеннями, Олександр вирушив на так звану "СВО" у статусі добровольця.

Раніше повідомлялося, що колишній футболіст збірної Росії Олексій Бугаєв знайшов свою смерть у складі окупаційних військ РФ. Він вирушив убивати українців прямо з російської в’язниці.