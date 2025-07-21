Заборонили не лише символи Z та V. У світі спорту завдали нового неприємного удару по Росії

Російська гімнастка поскаржилася на ситуацію

Гімнастці збірної Росії Ангеліні Мельниковій заборонили виступати під пісню "Младший лейтенант" на міжнародних турнірах. До речі, не всі росіянки набули "нейтрального" статусу для виступів на світовій арені.

Відповідний пост Мельникова розмістила на своєму telegram-каналі. Крім того, Ангеліна опублікувала скриншот листування, де обговорює можливість взяти композиції Юрія Шатунова, Алли Пугачової чи групи "ВІА Гра".

"Екстрено змінюємо музику для міжнародних стартів. Під іноземну виступати не можемо через права, під російську можемо, але не під усі пісні.

Ось, наприклад, у мене була "Младший лейтенант", ми її прибираємо, і на її місце потрібно поставити щось інше, шукаємо.

Треба зрозуміти, що підходить за темпом і як ляже на те, що вже є у моїй нарізці під вільні", – написала Мельникова.

Довідка: Ангеліна Мельникова — олімпійська чемпіонка 2020 у командній першості, абсолютна чемпіонка світу в особистому багатоборстві 2021, бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 в особистому багатоборстві та вільних вправах, срібна призерка Олімпійських ігор у командній першості.

Раніше Міжнародна федерація гімнастики (FIG) заборонила російським спортсменам використати георгіївську стрічку, символи Z та V.

Нагадаємо, у середині липня FIG повідомила, що український спортивний гімнаст Ілля Ковтун змінив громадянство на хорватське. Про зміну паспорта перспективного спортсмена ходили чутки з грудня 2024 року.