Захватчик нашел свою смерть на украинской земле

Защитники Украины ликвидировали на фронте известного российского легкоатлета Евгения Катунина. Он пошел убивать украинцев в составе оккупационных войск спустя несколько месяцев после начала полномасштабной войны против Украины.

О смерти захватчика сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Курской области в telegram. 25-летний захватчик нашел свою смерть на Донбассе.

Катунин профессионально занимался бегом и являлся действующим рекордсменом Курской области в беге на 110 метров с барьерами. Евгений занимался в спортивной школе "Виктория", а затем в спортивной школе олимпийского резерва имени Николая Яковлева.

Евгений был победителем Кубка России, завоевывал медали первенства России и Центрального федерального округа, входил в число лучших молодых спортсменов на конкурсе общественного признания "Вершина". В 2021 году получил звание мастера спорта России.

Ранее сообщалось, что защитники Украины ликвидировали бывшего игрока молодежной сборной Украины по футзалу Алексея Яблонского, который после аннексии Крыма перешел на сторону захватчиков.

Кроме того, оккупанты отправили в мясной штурм титулованного спортсмена-паралимпийца с умственной отсталостью.