Україна стала чемпіонкою світу, а потім показово принизила Росію

Спортсменка відмовилася робити фото із представником країни-агресора

Українська шпажистка Влада Харькова здобула золоту медаль на чемпіонаті світу з фехтування у Тбілісі (Грузія). На церемонії нагородження організатори хотіли зробити спільне фото медалістів ігрового дня, проте не врахували, що одну нагороду виграв "нейтральний" фехтувальник із РФ Кирило Бородачов.

Харькова показово залишила подіум. Про це повідомляє Base of Ukrainian Sports.

Влада Харькова відмовилася від спільного фото з російським спортсменом

Влада не захотіла стояти поруч із представником країни-агресора та залишила п’єдестал пошани. Додамо, що Бородачов виграв "срібло" на ЧС у чоловічій рапірі.

Зазначимо, Харькова принесла Україні першу золоту медаль у жіночій шпазі після Наталії Конрад, яка вигравала "золото" у 2003 році. У фіналі ЧС-2025 Влада одним уколом перемогла естонку Катріну Лехіс — 15:14. До слова, Конрад зараз є головною тренеркою збірної України.

Нагадаємо, українські спортсмени не вперше відмовляються фотографуватись із представниками країн-агресорів. Наприклад. Юні українські каратисти Юрій Павлюк та Нікіта Глушку відмовилися від спільних знімків із представником Білорусі Данилом Пракапенком. Раніше українка Вероніка Андращук відмовилася від фотосесії з росіянками на п’єдесталі пошани юнацького Євро зі стрибків у воду.