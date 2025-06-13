"Карма наздогнала": ліквідовано іранського генерала, що збив український літак і постачав "Шахеди" для РФ

Справедливість прилетіла з неба

Серед іранських командирів, яких Ізраїль ліквідував вночі 13 червня, був бригадний генерал Амір Алі Хаджізаде — командир військово-повітряних сил Ірану. Це той самий офіцер, який збив український літак у січні 2020 року.

Також він відповідав за поставки Росії дронів "Шахед" для війни проти України. Хаджізаде загинув разом з усім керівництвом іранської авіації, повідомляє військовий експерт Ігаль Левін у своєму телеграм-каналі.

Бригадний генерал Амір Алі Хаджізаде

Генерал, який збив український літак

Амір-Алі Хаджізаде командував іранськими військово-повітряними силами з 2009 року до своєї смерті. 8 січня 2020 року його люди збили український Boeing 737-800 рейсу PS752. Загинули всі 176 людей на борту.

Український Boeing 737-800, збитий в Ірані

Частина лівого крила збитого українського літака

Іранська влада три дні брехала про причини катастрофи. Казали, що літак упав через поломку. Тільки 11 січня Хаджізаде зізнався, що його підлеглі збили літак ракетами. У телеефірі він сказав, що "взяв на себе повну відповідальність" і що "хотів би бути мертвим".

На борту літака були переважно іранці, а також громадяни Канади, України, Великої Британії та Афганістану. Катастрофа сталася після того, як США вбили іранського генерала Сулеймані, і між країнами зросла напруга.

Постачальник "Шахедів" для Росії

Хаджізаде також відповідав за програму іранських дронів, включаючи постачання безпілотників "Шахед" російській армії для використання проти України. У жовтні 2022 року Великобританія ввела санкції проти Хаджізаде як командувача Аерокосмічними силами КВІР, відповідального за постачання Росії дронів-камікадзе, які використовувалися для атак на цивільні об'єкти та критичну інфраструктуру України.

Шойгу з іранськийми генералами на виставці в Ірані

США в серпні 2022 року повідомили, що Іран погодився надати Росії принаймні 1700 дронів. Російська армія активно використовувала іранські дрони "Шахед-136" та "Шахед-131" для атак на українські міста, перейменувавши їх на "Герань-2".

Хаджізаде був включений до санкційного списку США 24 червня 2019 року за його роль у провокативній ракетній програмі КВІР. Європейський Союз також внів його до санкційних списків у 2012 році як особу, пов'язану з Корпусом вартових ісламської революції.

Як загинув генерал

13 червня 2025 року ізраїльські винищувачі атакували підземний військовий бункер в Ірані. Там як раз зібралося керівництво іранської авіації на нараду. Хаджізаде загинув разом з усіма колегами під час цього удару.

"Карма прилетіла з магендавидом" — реакція в соцмережах

Користувачі соцмереж називають смерть Хаджізаде справедливою розплатою. "Карма — це коли до тебе прилетає технічно справний літачок з магендавидом на крилі", — написала Libby Eyar, нагадуючи, як генерал три дні брехав про "технічні несправності" українського літака.

Допис Libby Eyar в Фейсбук

"Ізраїль не допомагав і, якщо буде потрібно, ще раз не допоможе", — іронічно прокоментувала повідомлення Ігаля Левіна про ліквідацію генерала автор та редактор у Mind. UA Марина Бердичевська.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Кремль опинився у незручному становищі. Експерти оцінили, чи захищатиме Росія Іран від Ізраїлю.