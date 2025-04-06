ЗСУ ліквідували на фронті футболіста-зрадника

Як футболіст опинився у складі окупаційних військ, не повідомляється

Захисники України ліквідували на фронті незвичайного окупанта — колишнього гравця молодіжної збірної України з футзалу Олексія Яблонського, який після анексії Криму перейшов на бік загарбників. Напередодні зрадник України програв нокаутом на вечорі кулачних боїв в ОАЕ.

Про смерть 35-річного Яблонського повідомила пресслужба так званого ФК "Севастополь" у соцмережі VK. За інформацією джерела, загарбник знайшов свою смерть "під час виконання бойового завдання у зоні СВО".

У складі "Севастополя" Яблонський грав у чемпіонаті України з футзалу та пляжного футболу. Після анексії півострова грав у так званій Прем’єр-лізі Кримського футбольного союзу за "Гвардієць", "Кримтеплицю", "Кафу" та "Бахчисарай". У окупанта залишилися дружина та двоє дітей.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ЗСУ ліквідували на фронті титулованого російського спортсмена Олександра Работницького, який виявився медалістом Паралімпійських ігор у Токіо. У Японії він виграв "срібло" у бігу на 1500 метрів у категорії спортсменів з інтелектуальними порушеннями.