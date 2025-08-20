Магучіх та Левченко борються за медалі: онлайн-трансляція етапу "Діамантової ліги" у Лозанні (відео)

Україну на престижному турнірі представляють дві спортсменки

У середу, 20 серпня, у Лозанні (Швейцарія) в рамках "Діамантової ліги" відбудуться змагання зі стрибків у висоту серед жінок. Олімпійська чемпіонка та світова рекордсменка Ярослава Магучіх, яка нещодавно виграла турнір на командному Євро, є фавориткою. Також Україну в секторі представить Юлія Левченко.

Пряма відео трансляція змагань буде доступна на YouTube-каналі "Суспільне Спорт". Початок турніру о 21:25 за київським часом.

Пряма відеотрансляція змагань зі стрибків у висоту серед жінок на етапі "Діамантової ліги" у Лозанні

2025 року Магучіх стартувала з двох міжнародних перемог. Ярослава перемогла на змаганнях в Італії, підкоривши висоту 1,94 м, а також перемогла на турнірі у Словаччині (2,01 м). Крім того, українка виграла чемпіонат Європи у закритому приміщенні (1,99 м).

Магучіх виборола золоті медалі на двох стартових етапах "Діамантової ліги" у Китаї. Спочатку українка тріумфувала у Сямені, після чого перемогла у Шанхаї. Серія перемог Ярослави завершилася у Стокгольмі (Швеція), де українка поступилася Оліслагерс. На етапі у Сілезії українка знову повернула собі пальму першості із результатом 2,00 м.

На чемпіонаті світу в приміщенні Магучіх стала лише третьою, а на супертурнірі в Катарі Ярослава встановила рекорд сезону у світі — 2,02 м.