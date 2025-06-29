Магучіх бореться за "золото": онлайн-трансляція командного Євро-2025

Головна зірка вітчизняної легкої атлетики виступить на командному чемпіонаті Європи

У неділю, 29 червня, у Мадриді (Іспанія) в рамках командного чемпіонату Європи-2025 з легкої атлетики відбудуться змагання зі стрибків у висоту серед жінок. Україну на змаганнях представляє Ярослава Магучіх, яка напередодні виграла "срібло" на етапі "Діамантової ліги" у Парижі.

Пряма відеотрансляція змагань доступна на YouTube-каналі "Суспільне Спорт". Початок змагань о 20:40 за київським часом.

Україна йде на 14-й позиції у заліку командного турніру та перебуває в зоні вильоту з елітного дивізіону. Перемога Магучіх може зберегти прописку нашій команді.

Пряма відеотрансляція змагань зі стрибків у висоту серед жінок на командному чемпіонаті Європи

2025 року Магучих стартувала з двох міжнародних перемог. Ярослава перемогла на змаганнях в Італії, підкоривши висоту 1,94 м, а також перемогла на турнірі у Словаччині (2,01 м). Крім того, українка виграла чемпіонат Європи у закритому приміщенні (1,99 м).

Магучіх виборола золоті медалі на двох стартових етапах "Діамантової ліги" у Китаї. Спочатку українка тріумфувала у Сямені, після чого перемогла у Шанхаї. Серія перемог Ярослави завершилася у Стокгольмі (Швеція), де українка поступилася Оліслагерс.

На чемпіонаті світу в приміщенні Магучіх стала лише третьою, а на супертурнірі в Катарі Ярослава встановила рекорд сезону у світі — 2,02 м.