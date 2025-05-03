Магучіх виграла етап "Діамантової ліги" в 10-й раз поспіль

Українка виграла престижні змагання

У суботу, 3 травня, у Шанхаї (Китай) у рамках другого етапу "Діамантової ліги" відбулися змагання зі стрибків у висоту серед жінок. Україну представляли Юлія Левченко та Ярослава Магучіх, яка напередодні виграла перший етап престижних змагань у Сямені (Китай).

Ярославі, яка виграла золоту медаль, єдиній підкорилася планка на висоті 2,00 метра. Про це повідомляє "Телеграф".

До речі, українка підкорила переможну висоту (2 метри) з першої спроби. "Срібло" дісталося австралійці Ніколі Оліслагерс (1,98 м), а її співвітчизниця Елеанор Паттерсон стала третьою (1,95 м). Левченко зуміла перестрибнути планку на висоті 1,92 м (рекорд сезону українки), що дозволило їй вдруге поспіль посісти четверте місце.

Цей успіх став 21-м для Магучіх на цьому рівні. До слова, Ярослава виграла етап "Діамантової ліги" вдесяте поспіль.

Нагадаємо, 2025 року Магучіх стартувала з двох міжнародних перемог. Ярослава перемогла на змаганнях в Італії, скоривши висоту 1,94 м, а також перемогла на турнірі у Словаччині з рекордом сезону (2,01 м). Крім того, Ярослава виграла чемпіонат Європи у закритому приміщенні, показавши результат 1,99 м. На чемпіонаті світу-2025 у приміщенні українка через травму стала лише третьою.